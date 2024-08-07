Сбить ракету, летящую вне атмосферы на скорости более 19580 км/ч, не очень-то и просто.

Если Иран решит ответить Израилю «на все деньги», то армия первого может воспользоваться дальнобойными баллистическими боеприпасами «Хорремшехр 4» с дальностью полёта до 4300 км. Что при расстоянии между двумя конфликтующими странами в 2300 километров, легко позволит многотонной ракете долететь до воздушного пространства ближневосточной республики. Новость о том, что Иран готовится в ближайшее время ответить Израилю атакой, появилась в свежей публикации от The Wall Street Journal.

А мы вспомним, что иначе называемая как «Хайбар», иранская ракета является свежим продуктом иранского оборонно-промышленного комплекса, чей публичный дебют состоялся год назад в мае. Тогда ракетный боеприпас показали на местном телевидении.

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Ещё одним из явных преимуществ управляемого снаряда можно обозначить мобильность: устанавливаемый на буксируемые платформы и сопряженные с автомобилем-тягачом, ракеты могут появиться практически на любых шоссе исламской республики и уже оттуда произвести запуск. При этом заправка ракетной силовой установки возможна «сильно заранее» – благодаря жидкому топливу, заключенному в ампулы.

Точных сведений, сколько весит ракета, способная развивать скорость от 9700 до 19580 км/ч, если в последнем случае её траектория пролегает вне земной атмосферы, нет. Но предполагается, что с массой боеголовки до 1500 килограмм и максимальной дальностью, превышающей 4000 км, такой снаряд будет весить никак не меньше 30 тонн.





Боевое положение ракеты.Источник: Военное обозрение





И к ещё одному достоинству: в иранской ракете предусмотрен командно-телеметрический канал управления, позволяющий в режиме реального времени корректировать траекторию полёта боеприпаса.