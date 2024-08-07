Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Иранская ракета "Хорремшехр 4" может долететь до Израиля за 7 минут и несет боевую часть в 1500 кг
Сбить ракету, летящую вне атмосферы на скорости более 19580 км/ч, не очень-то и просто.

   Если Иран решит ответить Израилю «на все деньги», то армия первого может воспользоваться дальнобойными баллистическими боеприпасами «Хорремшехр 4» с дальностью полёта до 4300 км. Что при расстоянии между двумя конфликтующими странами в 2300 километров, легко позволит многотонной ракете долететь до воздушного пространства ближневосточной республики. Новость о том, что Иран готовится в ближайшее время ответить Израилю атакой, появилась в свежей публикации от The Wall Street Journal.

   А мы вспомним, что иначе называемая как «Хайбар», иранская ракета является свежим продуктом иранского оборонно-промышленного комплекса, чей публичный дебют состоялся год назад в мае. Тогда ракетный боеприпас показали на местном телевидении.  

реклама



   Ещё одним из явных преимуществ управляемого снаряда можно обозначить мобильность: устанавливаемый на буксируемые платформы и сопряженные с автомобилем-тягачом, ракеты могут появиться практически на любых шоссе исламской республики и уже оттуда произвести запуск. При этом заправка ракетной силовой установки возможна «сильно заранее» – благодаря жидкому топливу, заключенному в ампулы.

   Точных сведений, сколько весит ракета, способная развивать скорость от 9700 до 19580 км/ч, если в последнем случае её траектория пролегает вне земной атмосферы, нет. Но предполагается, что с массой боеголовки до 1500 килограмм и максимальной дальностью, превышающей 4000 км, такой снаряд будет весить никак не меньше 30 тонн.


Боевое положение ракеты.Источник: Военное обозрение


   И к ещё одному достоинству: в иранской ракете предусмотрен командно-телеметрический канал управления, позволяющий в режиме реального времени корректировать траекторию полёта боеприпаса.

#иранские ракеты #хорремшехр 4
Источник: wsj.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
4
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
5
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
1
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
4
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
3
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Securelist: 5 приложений в магазине Google Play загружают на смартфон вредоносное шпионское ПО
+
Ситуация с подготовкой к выпуску NVIDIA GB200 не так печальна, как может казаться
+
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
4

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
153
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
+
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
5

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
08:48
Ты ленивый. Тут люди за эти деньги целые статьи пишут.
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
AleksK
08:47
Судя по минусам тут бросили дивизию кастрюль которые должны были информационно поддерживать попытки нападения на границе Курской области. Пожежа у них знатная, тарасики гибнут а результатов нет.
Volkswagen возвращается на российский рынок под брендом Jetta
Megard
08:44
Жесть, такое дерьмо я давно не видел
Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат в России
LimonGAES
08:43
Честь и хвала нашим конструкторам! Слава России! Победа будет за нами!
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
AleksK
08:42
А чего в OpenAI "open", кроме названия? Все закрыто и анально огорожено. Гражданам "неправильных" стран доступ запрещен. Где тут "open"?
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
Gorod
08:28
Насколько я понимаю, reflex + boost может быть полезен для сценариев когда жесткий упор в процессор а видеокарта условно говоря отдыхает, например тяжелые сценарии в MMO играх. Попробовал конечно, и...
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
lamalama
08:22
а может не долететь, пуская долетит сперва, потому уже рекламируйте.
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
AleksK
08:20
В сравнении с Китаем цена любых товаров из Китая заметно выше.
Директор автосалона сказал, что постоянные скидки на китайские авто в РФ – это плохо
Сергей Анатолич
08:18
Может, может. Пусть долетит, посмотрим.😡
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
AleksK
08:18
Как там американский корабль на орбите и американские космонавты застрявшие на МКС поживают? А ты тут что-то про Луну ещё вякаешь.
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем