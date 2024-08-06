Мировой автопром начал проводить политику сокращения производства машин, наблюдая за продолжившимися негативными тенденциями на китайском рынке продажи автомобилей, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире. О проблемах автомобильного производства рассказывается в новой публикации ИА Bloomberg.
Как сообщают американские репортёры, китайское подразделение General Motors продало машин в КНР на уровне «ковидного» периода, когда пандемия Covid-19 атаковала планету Земля. И что хуже всего, отрицательная тенденция продолжает набирать обороты.
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Вынужден прибегнуть к непопулярным мерам и Nissan, сокративший производство на предприятии в Чанчжоу.
А на заводе Honda пошли ещё дальше: где в грядущем октябре объявят о закрытии одного из производственных объектов на территории Поднебесной.
Подтвердили тенденцию падения Volkswagen, BMW и Mercedes, чей менеджмент зафиксировал убытки по продажам в первом полугодии 2024 года на землях Китая. Соответственно упадёт и итоговая годовая выручка.
Продолжился общий тренд и в китайской производственной дочке Hyundai: теперь стало продаваться меньше машин на 80%, чем шестью годами ранее. По результату в январе производство было продано в полцены, чем за него запрашивали в августе 2023 года.
Больно стало и заводу Tesla, чьи проблемы в процентном соотношении выражены числом 19. Именно на столько % упали продажи за последних три месяца.
И как пишут отраслевые эксперты, это среднесрочная тенденция, исправления которой в положительном ключе ожидать придется долго.