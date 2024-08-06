Тот самый кризис перепроизводства, о котором "на каждой странице" своего знаменитого "Капитала" кричали Энгельс и Маркс, сейчас явил себя миру во всей красе.

Мировой автопром начал проводить политику сокращения производства машин, наблюдая за продолжившимися негативными тенденциями на китайском рынке продажи автомобилей, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире. О проблемах автомобильного производства рассказывается в новой публикации ИА Bloomberg.

Как сообщают американские репортёры, китайское подразделение General Motors продало машин в КНР на уровне «ковидного» периода, когда пандемия Covid-19 атаковала планету Земля. И что хуже всего, отрицательная тенденция продолжает набирать обороты.

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Вынужден прибегнуть к непопулярным мерам и Nissan, сокративший производство на предприятии в Чанчжоу.

А на заводе Honda пошли ещё дальше: где в грядущем октябре объявят о закрытии одного из производственных объектов на территории Поднебесной.









Подтвердили тенденцию падения Volkswagen, BMW и Mercedes, чей менеджмент зафиксировал убытки по продажам в первом полугодии 2024 года на землях Китая. Соответственно упадёт и итоговая годовая выручка.

Продолжился общий тренд и в китайской производственной дочке Hyundai: теперь стало продаваться меньше машин на 80%, чем шестью годами ранее. По результату в январе производство было продано в полцены, чем за него запрашивали в августе 2023 года.

Больно стало и заводу Tesla, чьи проблемы в процентном соотношении выражены числом 19. Именно на столько % упали продажи за последних три месяца.

И как пишут отраслевые эксперты, это среднесрочная тенденция, исправления которой в положительном ключе ожидать придется долго.