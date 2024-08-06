Китайский стиль "создания дизайна" в южнокорейской корпорации оказался не популярен.

Руководство Samsung оставило без работы управленцев мобильного подразделения Samsung MX после того, как новый продукт команды – смарт-часы Galaxy Watch Ultra и наушники Galaxy Buds 3, вышли очень схожими по внешним признакам с подобными изделиями от Apple. Речь идёт о моделях Apple Watch Ultra и AirPods Pro.

Первые неоднозначные высказывания появились в среде поклонников продукции южнокорейского бренда, дальше событие стало обретать накал уже и в дивизионе высших топ-менеджеров Samsung. По итогу бурных обсуждений вице-президент корпорации Ли Джэ Ен принял решение отказаться от услуг сразу нескольких управляющих рангом пониже, которые непосредственно отвечали за будущую конфигурацию и дизайн новых гаджетов и девайсов южнокорейской корпорации. О чем рассказывает портал Cult of Mac.

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А вот многочисленным китайским разработчикам слепое копирование совершенно не мешает: продажи растут, а премии высших боссов продолжают увеличиваться. Источник изображения: iphones.ru





Неприятная ситуация заставила в экстренном порядке поменять текущую концепцию и сделать последующие шаги к созданию новых устройств куда более «продуманными и неповторимыми», указывается в источнике новости. Поэтому nextgen-продукция Galaxy Watch Ultra и Galaxy Buds должна получить совершенно другой экстерьер.