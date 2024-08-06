Но в отчёте украинского ПВО как обычно "всё сбили".

Местные жители записали видеокадры, как с высокой вероятностью по крутой баллистической траектории по оборонному заводу Украины попадает воздушный снаряд. Очевидцы, которые смогли записать видео, говорят, что атака была проведена в пригороде Киева – городе Бровары. По версии ТГ-канала «Военный осведомитель», это могла быть и северокорейская ракета KN-23.

Записан оказался боевой эпизод отечественной ракеты «Искандер-М» в баллистическом исполнении, ударившей по сооружению. В момент прилёта прозвучали звуки мощной детонации и в небо сразу же поднялся большой огненный столб.

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Дальность пуска обычной версии "Искандера-М" в баллистическом исполнении составляет 500 км. Но если снизить массу БЧ, но увеличить объем топлива, то ракета 9М723 способна преодолеть и 1000 км. Такие разработки ведутся прямо сейчас под кодовым обозначением "Искандер-1000".

Местные чиновники пока что никак не прокомментировали внезапный удар по объекту военной и производственной инфраструктуры.

Взрыв в Броварах в районе оборонного завода. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Ранее украинские масс-медиа писали, что вчера в ночное время суток с временным промежутком в несколько секунд в украинском столичном городе прозвучали несколько взрывов. Что случилось, на Украине государственные чиновники по-прежнему не комментируют. Но на всякий случай в момент удара включили сирены ракетной опасности и воздушной тревоги.