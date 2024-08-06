Сообщению от официальных представителей, "что всё хорошо, прекрасная маркиза", верят далеко уже не все родственники.

Родные солдат и офицеров, чьи члены семей проходят службу в 120-й бригаде территориальной обороны украинских вооруженных сил, вопреки официальному ответу от руководства бригады, «что у них всё в полном порядке», сделали достоянием публики чувствительную информацию о делах в соединении. Согласно свежим сообщениям, опубликованным в местных соцсетях, бригада практически разгромлена, сражающаяся на одном из операционных направлений в Донецкой области. О тяжести боёв в ДНР, которые словно жернова, продолжают перемалывать личный состав и бронетехнику с вооружениями, в том числе и иностранными, тактического формирования ВСУ, рассказывает портал «Страна.ua».





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Бригада состоит из 7 батальонов под командованием полковника Владимира Катинского.





В публикациях сайта констатируется при помощи скриншотов сообщений украинских граждан, что телефоны большинства военных, проходящих службу в 120-й, до сих пор молчат, а связь с их мобильными девайсами установить не удаётся на протяжении длительного времени. В самой бригаде официальный представитель отметает все обвинения родных солдат и офицеров, и приводит в качестве аргумента слова, что в тылу «просто не владеют информацией» о ситуации в бригаде на передовой. Хотя позже штабные офицеры скупо прокомментировали, что в одном из батальонов ситуация действительно сложная, с высоким шансом попасть в полное пикирование.

Информация о том, что под Покровском часть нескольких украинских бригад находится в оперативном окружении, поступила от нескольких российских военблогеров.