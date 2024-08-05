Поэтому Южной Корее тысячу раз стоит подумать, передавать или нет снаряды или что "покрепче" украинской армии.

В Пхеньяне прошло торжественное мероприятие передачи армейским подразделениям сразу 250 колёсных пусковых установок, способных работать по оппоненту тактическими ракетами, использующими баллистическую траекторию полёта. Соответствующая информация появилась на портале Центрального телеграфного агентства Кореи.

ОТРК, предназначенные для нужд местной армии, получили название «Хвасонпхо-11Ра». Эти мобильные ПУ показывались публике и раньше, обычно это происходило во время посещения Ким Чен Ыном военных производств. Правда «единоразово» столько передвижных оперативно-тактических комплексов не демонстрировалось.

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Находясь более полувека под всевозможными санкциями, КНДР смогла построить ракетные системы, превосходящие по своим параметрам даже российские и американские РСЗО. Источник изображения: kcna.kp





Внимательно рассмотрев пусковой блок, можно заметить, что он поделен на четыре сектора-контейнера, в каждом смонтировано по одной ракете с дальностью пуска до 200 км. Следовательно, за раз 250 показанных установок могут запустить в направлении визави 1000 ракет с точной системой наведения на основе инерциальной ГСН.

Есть в КНДР и более крупные мобильные комплексы, такие как 600-мм KN-25. Дальность пуска такого управляемого реактивного снаряда составляет 400 километров.