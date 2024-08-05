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Madarator
Истребители F-16 с презентации Владимира Зеленского оказались учебными макетами
Дорого и богато. Но искусственно. Владимир Александрович по-прежнему хороший шоумен.

Истребители F-16, показанные на военной базе Васильково в районе Киева, представленные на презентации вместе с Владимиром Зеленским в честь праздника украинских ВВС, оказались обыкновенными макетами. Изучив со всей бдительностью лётные образцы, авиационные эксперты заметили целый ряд особенностей, однозначно свидетельствовавших, что перед их взором всё что угодно, но только не самолёты, способные взлетать и участвовать в боевых миссиях.

   Примером такого фактажа служит отсутствие вооружения с вращающимся блоком стволов, то есть базовой для всех версий американского истребителя шестиствольной орудийной установкой М61 Vulkan, утопленной в фюзеляжной нише в районе левого крыла. На скриншоте видеопрезентации, где выступал Зеленский, шестиствольной пушки не было. Не было и обязательной технадписи. Об этом рассказал ТГ-канал «Воевода вещает».

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Показывать вот так просто под открытым небом истребители за несколько десятков миллионов долларов, сложно даже для украинских генералов, сражающихся исключительно на спонсировании из-за рубежа. Поэтому хороший на шоу-выходки Владимир Зеленский "прекрасно" выступил и в антураже именно игрушечных американских самолётов. 


   И если взглянуть на любой военный или гражданский самолёт, на каждом отдельном модуле авиационной техники есть технические подписи рядом с крышками и миниатюрными или не очень люками. Но не на F-16, который «рекламировал» Зеленский.

   Дальше речь пошла о системе опознавания «свой-чужой». Соответствующий модуль самолетов с Васильково аналогичен машинам серии F-16ADF, хотя ранее ни в одном из надёжных публичных источников не говорилось, что украинская армия получит самолёты, созданные именно для американской армии. Речь шла только о передаче бортов Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. А как раз нидерландские F-16 имеют другие антенны системы госопознования, соответствующие моделям F-16 Block 10/15 MLU.  


Разница в антеннах. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Дальше следует однозначный вывод, что самолёты с Васильково это ничто иное, как цели-обманки для российских ракет и обучающие модели для техников и наземного персонала ВСУ.

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Политолог Слебода: Устаревшие истребители F-16 при приближении к ЛБС будут уничтожены
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