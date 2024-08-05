Военная удача всегда сопутствует победителям: экипаж БМП-2М выполнил боевую задачу и вернулся целым и невредимым в место постоянной дислокации.

Российское МО показало видеозапись с зоны боевых действий, на которой дрон-камикадзе украинской армии провел неудачную попытку атаки российской БМП. Но вместо ущерба незадачливый воздушный аппарат просто осуществил неэффективный воздушный таран башенной установки, при этом не произведя собственного взрыва.

реклама

БМП-2М отличается от классической БМП-2, вооруженной 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62 пулемётом ПКТ ПТРК 9К111 «Фагот» или 9К111-1 «Конкурс», дополнительной установкой автоматического гранатомёта АГС-17 и более мощным и современным ПТРК. В «Бережке» это противотанковый гранатомёт «Корнет».

В публикации российского Министерства обороны озвучивается, что члены экипажа БМП-2М, дооборудованные боевым модулем «Бережок», выдвинулись к передовым позициям и провели успешную атаку. В наступательных действиях приняли участие военнослужащие армейской группировки «Север», чья активность позволила отработать поражение замаскированных оборонительных периметров украинской армии с находившимися в засаде бойцами ВСУ.

Предоставленные кадры демонстрируют взаимный огневой контакт, а место действия разворачивается вдоль лесополос где-то на просторах СВО.