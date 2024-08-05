Большой и неповоротливый БПЛА не смог уклониться от очередной юркой ракеты местных повстанцев.

Вооруженные силы хуситов объявили о поражении американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper в версии разведывательного аппарата. Об успешном перехвате рассказал официальный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Согласно обращению мужчины, США лишились своего беспилотника, чья стоимость превышает несколько десятков миллионов долларов, во время полёта первого в йеменском воздушном пространстве. Американский дрон был замечен пунктом наблюдениям за небом в провинции Саада. Такие данные были приведены для канала Al Masirah.

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Стоимость одного БПЛА MQ-9 Reaper начинается от 16 млн. и зависит от внутренней начинки и установленного высокотехнологичного оборудования.





Как уведомил общественность Сарна, для перехвата зарубежного беспилотника не потребовалось совершить каких-то сложных действий и использовать иностранные вооружения. Достаточно было выстрела одной зенитной ракетой класса «земля-воздух», которая легко догнала медленный дрон.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





По подсчетам независимых экспертов и заявлений самих хуситов, это уже седьмой беспилотник такого класса, перехваченный местными ВС с начала палестино-израильского конфликта.





Именно так выглядят 30 млн. долларов американских налогоплательщиков после столкновения дорогостоящего авиационного композита с дешевой зенитной ракетой йеменских хуситов.





Соответствующие кадры, на которых на земле находятся сбитые фрагменты американского БПЛА, добавил в свой Телеграм-канал «Военный осведомитель».