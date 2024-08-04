Такие кадры украинские солдаты и офицеры видели только в фильмах Голливуда.

Военнослужащие ВСУ, держащие оборону позиций под Торецком, столкнулись с ранее невиданной тактикой штурмовых действий со стороны подразделений ВС РФ. Новые наступательные действия российской стороны самими украинскими военными признаны новаторскими и особо успешными, когда даже действия небольшими передовыми командами позволяют надеяться на успех, выраженный в установлении свежих точек контроля. Об этом рассказал командир одного из подразделений 53-й отдельной мехбригады украинской армии.

Со слов офицера ВСУ с полевым позывным «Алекс», отечественные группы ведут атаки на украинские позиции построениями по схеме «тактических семерок». Причем наступательные действия проходят под аккомпанемент «непрерывности и длительности», когда пехотные группы количеством по семь человек в команде наступают на позиции ВСУ. Малое количество людей и отсутствие подвижной техники делает такое построение практически «невидимым» для fpv-коптеров ВСУ.

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И как только эти семь человек доходят до первых украинских окопов и блиндажей, они первым делом навязывают стрелковый бой, добиваясь в большинстве случаев локальной победы, выраженной в захвате пленных или огневом успехе. И что самое удивительное для опытных украинских бойцов, обычно в таких действиях нет потерь со стороны ВС РФ.

По сообщениям ТГ-канала "Диванный Генштаб", передовые группы ВС РФ находятся уже в административных границах Торецка





По мнению солдат ВСУ, такая система для них нова и трудна в продуктивных контрмерах. Тем более российские подразделения, осуществляющие огневое прикрытие, так же погружены в штурмовые действия, при помощи многочисленных «Орланов» и ZALA осуществляя артиллерийскую разведку и оперативно выбивающих артустановки ВСУ огнём снарядов или массовыми атаками fpv-коптеров.