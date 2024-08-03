Для демонтажа укрытия использовался дальнобойный вариант Х-38 с осколочно-фугасной частью.

В Телеграм-блоге «Русское оружие» опубликовали кадры поражения пункта временного размещения украинской армии на одном из операционных направлений, попавшего под удар одной из российских ракет авиационного базирования. Опытный глаз эксперта портала определил в неизвестном высокоточном боеприпасе новую дальнобойную модификацию ракеты Х-38МЛ. По мнению аналитика Евгения Даманцева, для разрушения двухэтажного сооружения большой площади была задействована обновлённая версия ракетного боеприпаса, получившая внешние изменения. Такие ракеты созданы научным коллективом «Тактическое ракетное вооружение».





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Под полупрозрачным головным колпаком "спрятана" одна из модульных ГСН: от тепловизионной и радиолокационной, и до спутниковой и лазерной головок наведения.





В частности вместо старых воздушных крыльев в модернизированной Х-38 появились крылья повышенной площади Х-образного сечения. Такие изменения помогли ракете получить ту самую увеличенную аэродинамическую опору – потому что выросшая примерно в 1,7 крат поверхность стала куда надёжней держать летящий боеприпас на скорости до 2,1 Маха, когда ракета на конечном участке полёта движется примерно со скоростью до 260 м/с, а управляемость при этом ни на каплю не становится хуже.

Увеличились в размерах и аэродинамические рулевые плоскости, чей новый размер аналогично повысил аэродинамические характеристики «Тридцать восьмой».





На стоп-кадре отчетливо видно какой тип ракеты прилетел по украинскому ПВД. Источник изображения: ТГ-канал Кирилла Федорова





И хотя у ракеты предположительно остался тот же двухрежимный реактивный двигатель, благодаря перепланировке внешнего контура управляемый снаряд вместо максимальных 40 километров ранее, на текущем уровне обновления теперь может пролететь уже 70 километров.

Ещё одним достоинством новой и «старой» версий ракет можно назвать модульность: одной из трёх разновидностей БЧ оснащается боевой отсек; а для поражения различных целей в двухконтурную систему наведения устанавливается одна из четырёх головок самонаведения. И если цель стационарная, как в представленном видео, скорее всего была использована обновлённая Х-38МК c осколочно-фугасной БЧ, когда прицеливание на маршевом отрезке осуществляется по инерциальной схеме, а на конечном участке траектории «включается» режим самонаведения, поражающий цель по программе ГЛОНАСС-/GPS-навигации, потому что объект неподвижный и имеет четкие географические координаты.