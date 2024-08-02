Говоря языком голливудских героев фильмов – "Это всего лишь бизнес", в Вашингтоне прекрасно это понимают, а мнение коллективной Европы с далёких американских берегов абсолютно никого не волнует.

Экономическая целесообразность заставляет Вашингтон «забыть» про поставки газа в Европу, вместо этого поставляя резко выросший в цене сжиженный газ на более выгодные газовые рынки азиатского региона. Европе же достаются лишь «остатки» американского СПГ, тем самым вынуждая европейские страны вопреки антироссийским санкциям, закрыть глаза, продолжая покупать дефицитный газовый концентрат ни где-нибудь, а у официальной Москвы. Причем рост поставок из России не только не снижается, а наоборот – стремительно наращивается. Этот интересный парадокс заметили журналисты издания Business Insider.

В материале указывается, что из-за текущей экономической обстановки, когда торговлю газом гораздо выгодней проводить с Азией, вместо европейских продаж, где цены, в отличие от Европы, находятся на пике. На текущий момент США сократили ввоз сжиженного газа в ЕС до минимума, установленного в 2021 году.

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В публикации особо подчеркивается, к концу минувшего июля вся Европа ввезла из-за океана 1,5 млн. тонн американского газа, тем временем нарастив покупку газа из России до 1,3 млн. метрических тонн. Разница не такая огромная, заметили в издании.

И что хуже всего, диспропорция имеет тенденцию не к уменьшению, а наоборот – к угрожающему росту.

Эксперты нефтегазовой отрасли объясняют ситуацию довольно просто: от топлива с отечественным клеймом «made in Russia» отказаться очень сложно, так как Москва в течение долгого времени была одним из основных поставщиков газа и нефти на мировые рынки и заменить в краткосрочной перспективе российские поставки не так-то просто. Именно поэтому ЕС продолжает покупать российские нефть и газ, но с гораздо более высокой наценкой. И простого решения, как прекратить это – у Брюсселя и Вашингтона нет.