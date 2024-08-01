"Репортёр" и бывший морпех оказались слишком плохими шпионами, но счастливыми владельцами звёздно-полосатого паспорта.

Репортёр с журналистским свидетельством The Wall Street Journal – 32-летний Эван Гершкович и отставной морпех армии США – 54-летний Пол Уилан, вылетают из России. Всё это стало возможным благодаря глобальному обмену между Москвой и Вашингтоном. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты Bloomberg.

Согласно собственным сведениям, американские граждане в данный момент готовятся покинуть территорию РФ.

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Днём ранее ИА Reuters, располагая информацией, полученной от правозащитников, рассказало, что американская и российская власть готовят масштабную встречу для обмена заключенными.









В качестве «особой сделки», заключенной между США, Германией с одной стороны, и Россией и Белоруссией – с другой стороны, в РФ должны быть отправлены Артем и Анна Дульцевы, подозревавшиеся в качестве глубоко внедренных агентов СВР. Именно их осудила судебная система Словении за шпионаж.

А мы вспомним, что Гершкович и Уилан «на двоих» в России получили судебный срок в 32 года, но признали свою вину и были помилованы президентом Владимиром Путиным. Первый, вместо журналистской деятельности, слишком плотно интересовался сведениями, составлявшими государственную тайну, для чего вовлекал в свои противоправные действия третьих лиц и уехал аж в Екатеринбург, а второй не придумал ничего проще, как напрямую вербовать действующих сотрудников ФСБ.