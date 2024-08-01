Защита против БПЛА, кумулятивных боеприпасов, противотанковых ракет NLAW и Javelin, вышла на новый уровень.

Прошедшие этап обновления на оборонных предприятиях Нижнего Тагила и Омска танки Т-72Б3М и Т-80БВМ получили пакет модернизации, увеличивающий стойкость ОБТ против воздушной беспилотной угрозы. Кадры с железнодорожными платформами, на которых в зону СВО отправились основные боевые танки российской армии, разместил ТГ-канал Кирилла Федорова.





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Обновленные Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в кормовой части. Предыдущие версии Т-72Б были защищены лишь решетчатыми блоками против дронов.





Внимательно рассматривая загруженные фотографии, можно однозначно сказать, что противодронная защита «второго этапа» смогла обезопасить верхнюю полусферу башни и моторно-трансмисионный отсек, как наиболее уязвимые периметры отечественных бронированных машин.





Т-80БВМ - глубокая модернизация Т-80БВ 1985 года. Блоки ДЗ в защитных контейнерах Источник изображения: Ростех



И следящий пристально за развитием российской школы противодронной борьбы читатель обнаружит, что уже ставшими живой классикой к блокам динамической защиты и решетчатым противокумулятивным и противодронным экранам, прибавились резинотканевые плоскости, размещенные во фронтальной плоскости башенной установки.





Именно так были обновлены российские танки в "заводском тюнинге". Источник изображения: ТГ-канал Кирилла Федорова





А в качестве вишенки на торте усиленной защиты, обозначенные танки были оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, без которых практически невозможно представить современный ОБТ, участвующий в реальных боях, а не созданный для выставок.