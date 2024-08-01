Но на 100% известно, что у ВСУ есть F-16, сделанные из фанеры и пеноблоков.

Михаил Подоляк, официально занимающий кресло советника главы офиса украинского президента, не стал комментировать факт поступления на вооружение Воздушных сил ВСУ зарубежных одномоторных истребителей. Речь идёт о наличии среди местных ВВС американских самолётов F-16. По мнению киевского чиновника, молчание по поводу наличия среди украинских военных иностранных боевых бортов, это «фактор выживания».

Тем более нет смысла комментировать прибытие на Украину «Шестнадцатых», если комментариев по этому поводу нет и от западных доноров, обещавших как минимум последние два года снабдить украинское государство самолётами поколения 4+.

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Якобы первое задокументированное посредством визуального подтверждения доказательство о наличии среди ВС ВСУ американского F-16AM. Самолёт для увеличения своего боевого радиуса имеет два дополнительных бака. Вместе с тем именно эта фотография в среде экспертов вызывает обоснованные сомнения, что неясный силуэт в небе может быть лишь творчеством нейросетей или программного фоторедактора. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

Отказался говорить об украинских F-16 и высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации Джон Кирби.

Вместе с тем в ряде западных масс-медиа целой волной пошли свежие публикации, посвященные наличию в ВСУ одномоторных самолётов производства США, переданных, предположительно, правительствами одной из европейских стран-союзниц Киева. В частности о факте появления истребителей на украинской территории пишет ИА Bloomberg.