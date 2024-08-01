В украинском Генштабе и не подозревают что в один из таких дней, дальнобойная Р-37М как раз-таки может и подловить американский "перехватчик".

Во время недавней боевой миссии российские стратегические ракеты Х-101 и дальнобойные ударные дроны семейства «Герань» были атакованы только что переданными американскими самолётами. Как рассказывают авторы блога «Русское оружие», F-16 пришлось применить против крылатых ракет и дронов-камикадзе – ракеты-перехватчики класса «воздух-воздух», известные по своему наименованию как AIM-9X Block II «Sidewinder». Атака на воздушные средства осуществлялась в чисто тыловом периметре Украины из-за боязни ответных мер со стороны российских ВКС и наземных сил ПВО.





реклама





Вместе с тем, сбили ли зарубежные одномоторные истребители хоть одну ракету или турбовинтовую «Герань-2», доподлинно неизвестно, как и неизвестно точное нахождение американских самолётов на Украине – по одной из распространенных версий в среде отечественных авиационных экспертов, кадры, на которых предположительно виден парящий в воздухе силуэт F-16, является сугубо «нарисованным» при помощи фоторедактора. Благо такие прецеденты на Украине уже были.

Тем временем в Белом доме и в Киеве отказались от комментариев, не желая подтверждать или подвергать сомнению наличие иностранных истребителей на вооружении Воздушных сил ВСУ.