Аффирмации в стиле Елены Блиновской уже и до украинских генералов докатились – вот тебе и сила интернета

Довольно необычный способ приблизить появление в своих изрядно поредевших авиационных рядах устаревших, но всё ещё не таких бесполезных американских истребителей, «заново» открыли украинские военные и аффилированные с ними графические редакторы, решившие таким нехитрым образом и заработать, и поднять резко упавший моральный дух своих сограждан и солдат с офицерами.

Как оказалось, быстро набравшая популярность в украинском сегменте фотография с пилотом и F-16 с опознавательными знаками ВВС Украины оказалась не более чем некачественной графической подделкой, выполненной буквально «за пять минут». Причем фальшивку подхватили не только украинские соцсети, но и крупные иностранные информационные агентства, «вдруг» поверившие, что относительно большой самолёт мог пройти незамеченным через российских агентов и не менее осведомленных космических спутников ВКС РФ, вызвав большой переполох среди восторженных жителей украинской республики, увидевших воочию объект желания своих властей и боевых пилотов.

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Источник фото: ТГ-канал "Военная хроника"

Как написал ТГ-канал «Военная хроника», простейшая верификация, проведенная экспертами сетевого СМИ, выявила, что украинским «фотошоперам» ещё необходимо многому научиться, так как все манипуляции с оригиналом легко выявляются путем «прогона» искомой картинки через любую версию продвинутого редактора изображений, где соответствующие специалисты после проверки выявили артефакты сжатия от другого изображения.

Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"

Именно такие зоны манипуляций с картинкой можно увидеть на экземпляре свыше, где подвергнувшиеся изменениям ареалы выполнены цветным фиолетовым цветом.

О появлении в подземных зонах бетонированных бункеров украинских аэродромов американских F-16, многократно говорили что в самой Украине, что за её пределами, но подтверждения такая информация не получила.