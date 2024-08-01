Но как бы там ни было, ВКС РФ и С-400 дотянутся до всех американских самолётов ВСУ.

Из-за разных подходов правительств Нидерландов и Бельгии, решивших передать часть своих одномоторных истребителей ВСУ, украинскому командованию придётся разделить переданные американские самолёты на две группы, более правильно называемые военно-воздушными флотами. И по мнению бывшего военного пилота из Франции Ксавье Тительмана, часть таких F-16 будут предназначены в первую очередь для атак российской территории. Было это сказано во время телевизионного эфира на канале LCI.

Бывший пилот объяснил подробнее, когда рассказал, что официальный Амстердам выдал разрешение для Киева атаковать земли России, находящиеся за пределами зоны СВО, Брюссель же таковое разрешение не одобрил, лишь «одобрив» удары по военным объектам, расположенным в пределах зоны боевых действий на Украине.

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Ранее факты, что часть F-16 уже находится на территории украинского государства, подтвердили в ИА Bloomberg. Позже в социальных сетях появилась фотография якобы американского самолёта во время полёта над зданием местной ратуши во Львове, но часть экспертов предполагают, что это фотомонтаж. Где конкретно находятся зарубежные истребители, в украинском Генштабе не ответили.