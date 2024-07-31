Гусеничная платформа уже зарекомендовала себя в тестовых задачах во время СВО, перехватывая украинские дроны и подвозя важные грузы в сложных условиях штурмового и оборонительного боёв.

Беспилотный робот на гусеничном ходу, больше известный как «Варан», в составе партии аналогичных машин, был отправлен российской армии в зону проведения СВО. Главная особенность роботизированной гусеничной платформы, переданной отечественным подразделениям и созданной под руководством Бари Муртазина – это фронтовая мультифункциональность. В качестве транспортной единицы «Варан» способен под личиной тягача перемещать дополнительный груз весом до 1500 килограмм, чего вполне достаточно для подвоза боеприпасов, вывоза раненых и доставки провианта вместе с питьевой водой. Но что отличает гусеничную платформу от сонма подобных – это особенная опция «следуй за мной». В случае активации такого особенного режима дрон освобождает военнослужащего от функции управляющего оператора, просто перемещаясь вслед за сигналом дистанционного пульта, который может находиться в кармане или сумке бойца, не отвлекая последнего от других боевых задач.





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"Варан" без дополнительных модулей в виде "голой" платформы. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Второй ролью «Варана» может быть «обеспечительная» – платформа поддерживает интеграцию модулей РЭБ или РЭР, затрудняя в первом случае работу беспилотных дронов или средств коммуникации, а во втором проводя радиоэлектронную разведку местности, обнаруживая замаскированные позиции оппонента, «попавшегося» на использовании излучающих устройств или беспроводной связи.





В качестве режима «охотника за fpv-коптерами», на гусеничную платформу «Варана» устанавливается комплект РЭБ-борьбы «Тритон»





И в качестве основной третьей функции «Варан» поддерживает интеграцию боевых модулей, оснащенных, например, пехотными пулеметами. Сюда же входит и подфункция машины разминирования при установке комплекта компактного минного трала.