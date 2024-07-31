Городок под контролем ВСУ, после начала битвы не продержался и суток. Сейчас бои ведутся на окраинах Торецка.

Кажется ещё один населённый пункт, попадающий под определение полноценный город и имеющий важное стратегическое значение, как серьёзная перевалочная секция украинской обороны на Донбассе, вскоре вступит в полосу штурмовых действий российской армии, в стремительном движении сумевшей сходу закрепиться и выбить с ранее устойчивой линии обороны в Железном украинский воинский контингент. Речь идёт о предстоящей битве за город Торецк.

Именно бывшее Артёмово пало в бессмысленных попытках украинского командования приказом «ни шагу назад» сдержать мощный наступательный рывок российской стороны, сумевшей использовать свое тактическое превосходство на поле боя, с наскоку установив контроль над юго-восточными окраинами Торецка – н.п. Железное.

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Как пишет ТГ-канал «Военкоры Русской весны», бойцы армейской группировки «Центр» пробили, словно таран, толстую стену украинской обороны и установили контроль над Железным, «обрамляющим» Торецк на окраинах.





Направление движения российских штурмовиков под Торецком.Источник изображения: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"





И что хуже всего для украинского Генштаба, Железное было потеряно по уже ставшей традицией «авдеевской схеме», когда населённый пункт подпирался российскими ВС не только в лоб, но и был взят с флангов клещи: давление оказывалось с Нью-Йорка (Новгородского) и с Северного. Из-за полукотла ВСУ пришлось оперативно отступить.

С большей вероятностью украинский гарнизон в Торецке ждёт судьба Авдеевки и Бахмута – российская военная машина набрала ход и вряд ли представит хотя бы один шанс на положительный исход ВСУ при обороне города.