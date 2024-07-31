Российские планирующие боеприпасы не стали орудием победы, но их массовое применение поставило ВСУ на грань поражения, так как действенного противоядия для их нейтрализации у украинских генералов и их западных союзников нет совсем. К тому же появление в арсенале российских многофункциональных бомбардировщиков Су-34НВО сверхтяжелых бомб-планеров ФАБ-3000, превращает пункты дислокации ВСУ в кучи мелких обломков, больше похожих на безжизненный «лунный ландшафт», чем на укрепленную базу для многодневной обороны. Такой точки зрения на боеприпас российских ВКС придерживается старший офицер ВС Австрии – Маркус Райснер.
По мнению полковника, разрушающая мощь падающих сверху планирующих 3-тонных снарядов делает захват новых территорий, даже удерживаемых существенными воинскими группами ВСУ, куда более легким, чем штурмы без поддержки авиации.
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Ударные волны и осколки служат основными поражающими факторами гигантской бомбы, способной пролететь порядка 50 километров.
Ведь именно прилёт боевой части ФАБ-3000, когда вес взрывчатки достигает 1200 килограмм, разрушает участок обороны целой роты, оставляя для взятия фактически лишь в руины. В своих комментариях для канала ZDF Райснер указывает, что после применения сверхтяжелых бомб российским штурмовым отрядам не надо использовать большие группы пехоты – достаточно лишь небольшого отряда, так как на пораженном участке, после, фактически некому обороняться.
И с австрийским экспертом очень трудно спорить – при разрыве ФАБ-3000-М54 образуется ударная волна, накрывающая площадь размером в 11 стандартных футбольных полей. При этом прочный внешний корпус 3000-килограммовой бомбы способен проломить толстый ярус многоэтажного укрытия или многометровый слой грунта, поражая нижние этажи или глубоко зарытый бункер.