Сбить такую бомбу, даже при сверхудачном попадании зенитной ракеты ЗРК Patriot, не представляется возможным.

Российские планирующие боеприпасы не стали орудием победы, но их массовое применение поставило ВСУ на грань поражения, так как действенного противоядия для их нейтрализации у украинских генералов и их западных союзников нет совсем. К тому же появление в арсенале российских многофункциональных бомбардировщиков Су-34НВО сверхтяжелых бомб-планеров ФАБ-3000, превращает пункты дислокации ВСУ в кучи мелких обломков, больше похожих на безжизненный «лунный ландшафт», чем на укрепленную базу для многодневной обороны. Такой точки зрения на боеприпас российских ВКС придерживается старший офицер ВС Австрии – Маркус Райснер.

По мнению полковника, разрушающая мощь падающих сверху планирующих 3-тонных снарядов делает захват новых территорий, даже удерживаемых существенными воинскими группами ВСУ, куда более легким, чем штурмы без поддержки авиации.

реклама





Ударные волны и осколки служат основными поражающими факторами гигантской бомбы, способной пролететь порядка 50 километров.





Ведь именно прилёт боевой части ФАБ-3000, когда вес взрывчатки достигает 1200 килограмм, разрушает участок обороны целой роты, оставляя для взятия фактически лишь в руины. В своих комментариях для канала ZDF Райснер указывает, что после применения сверхтяжелых бомб российским штурмовым отрядам не надо использовать большие группы пехоты – достаточно лишь небольшого отряда, так как на пораженном участке, после, фактически некому обороняться.

И с австрийским экспертом очень трудно спорить – при разрыве ФАБ-3000-М54 образуется ударная волна, накрывающая площадь размером в 11 стандартных футбольных полей. При этом прочный внешний корпус 3000-килограммовой бомбы способен проломить толстый ярус многоэтажного укрытия или многометровый слой грунта, поражая нижние этажи или глубоко зарытый бункер.