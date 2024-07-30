Данные села ВСУ с большими потерями были отбиты по итогу летнего контрнаступа в 2023 году.

В публикации ставится довольно чёткий акцент на том, что ВСУ как могут, пытаются стабилизировать линию ЛБС в Донецкой области, в отчаянии сопротивляясь продвижению передовых отрядов российских штурмовиков. Но отступать всё равно приходится. И куда больше горести приходится ощущать на фоне того, что в бытность актуальным украинского контрнаступления, были отбиты вышеперечисленные сёла, но стремительный рывок российских армейских визави позволил перечеркнуть и этот прошлогодний украинский результат. Тем самым, как указано в новости, генералы ВС России смогли перечеркнуть даже самые мелкие положительные итоги украинского контрнаступа.

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Залповые системы ВС РФ ведут огонь в составе целого подразделения





Но наибольшая боль в составе украинских подразделений звучит в сердцах 58-й бригады ВСУ, оборонявших Урожайное с конца октября прошлого года – ведь потери во время оборонительной компании периода 2023-2-2024 годов значительны.