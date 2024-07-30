Тактика "тройного давления", применявшаяся при штурме Авдеевки, сработает и тут.

Украинская армия испытывает жесткий прессинг со стороны штурмовых подразделений России, продвигающихся несмотря на ожесточенное сопротивление своих украинских коллег. Не в последнюю очередь все эти слова относятся к битве за Торецк, сражения за который уже начались. Неприятную новость для украинского Генштаба озвучил в соцсетях украинский офицер с полевым позывным «Алекс», лично сообщивший, что стабилизировать оборону не удалось и части передовых подразделений ВС РФ уже находятся в черте городской агломерации.

Со слов украинского командира, ситуация в Торецке напряженная, потому что только недавно сражения были в окружающих город населённых пунктах, а сейчас оборона там была продавлена и боевые действия переместились непосредственно в сам город.

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Не добавляет оптимизма и комментарий от офицера, командующего отрядом БПЛА 105-й бригады украинской армии, по словам которого падения Торецка факт почти на 100% предопределенный.

Предполагается, что брать город российские подразделения будут по «авдеевскому сценарию», когда непосредственные векторы атак будут устремлены сразу с нескольких сторон: это классический лобовой штурм и обход с флангов. Так были потеряны ВСУ сначала Бахмут (Артемовск), после и Авдеевка, где решающее значение на поле боя продемонстрировали планирующие бомбы.