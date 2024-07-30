Такими охотниками проблема fpv-коптеров может быть если не решена полностью, то достаточно уменьшена.

Проблема массового присутствия ударных дронов, использующихся как дешевое управляемое вооружение, обходящееся намного дешевле, чем выстрел из современного противотанкового комплекса, плюсом позволяющего оператору БЛА находиться в достаточной безопасности, укрывшись в замаскированном и защищенном месте, может быть частично решена путем внедрения в подразделения российских истребителей дронов – fpv-коптеров, предназначенных, прежде всего, для выбивания украинских беспилотников, летающих на малых высотах.

В качестве прямого движения в этом направлении в России прошли испытания дрона-перехватчика «Осоед», использующего в качестве бортового вооружения пневмокатапульту. Последняя снаряжается одним зарядом сгруппированной в сжатом состоянии сети, изготавливаемой из прочных капроновых или кевларовых волокон.

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Максимальная скорость перехватчика составляет 140 км/ч. В качестве пространства для апгрейда будущие модели будут способны развивать скорость до 230 км/ч. О чем пишет ТГ-канал «Русское оружие». Повышение скорости перемещения в воздушных массах позволит на действенном уровне бороться не только с классическими fpv-дронами с ударным зарядом, но и сбивать высотные БПЛА самолётного типа, осуществляющие разведывательную функцию. Это украинские дроны семейства «Фурия» и «Лелека-100».





Кадры натурных испытаний. За секунду до успешного перехвата.





Максимальный заряд АКБ позволяет специалистам оперировать 24 минутами во время боевой миссии. А дальность метания сетей составляет эффективные 5-6 метров. В случае необходимости дрон может быть оснащен тепловизионным сенсором для работы в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.