Проблема массового присутствия ударных дронов, использующихся как дешевое управляемое вооружение, обходящееся намного дешевле, чем выстрел из современного противотанкового комплекса, плюсом позволяющего оператору БЛА находиться в достаточной безопасности, укрывшись в замаскированном и защищенном месте, может быть частично решена путем внедрения в подразделения российских истребителей дронов – fpv-коптеров, предназначенных, прежде всего, для выбивания украинских беспилотников, летающих на малых высотах.
В качестве прямого движения в этом направлении в России прошли испытания дрона-перехватчика «Осоед», использующего в качестве бортового вооружения пневмокатапульту. Последняя снаряжается одним зарядом сгруппированной в сжатом состоянии сети, изготавливаемой из прочных капроновых или кевларовых волокон.
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Максимальная скорость перехватчика составляет 140 км/ч. В качестве пространства для апгрейда будущие модели будут способны развивать скорость до 230 км/ч. О чем пишет ТГ-канал «Русское оружие». Повышение скорости перемещения в воздушных массах позволит на действенном уровне бороться не только с классическими fpv-дронами с ударным зарядом, но и сбивать высотные БПЛА самолётного типа, осуществляющие разведывательную функцию. Это украинские дроны семейства «Фурия» и «Лелека-100».
Кадры натурных испытаний. За секунду до успешного перехвата.
Максимальный заряд АКБ позволяет специалистам оперировать 24 минутами во время боевой миссии. А дальность метания сетей составляет эффективные 5-6 метров. В случае необходимости дрон может быть оснащен тепловизионным сенсором для работы в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.