Пока западные партнеры затягивают с передачей украинской армии F-16, пилотам ВСУ кажется очень скоро придётся перейти на деревянные макеты самолётов. Потому что советские запасы истребителей в украинской армии не бесконечны.

Пока высшее политическое и военное руководство Воздушных сил ВСУ уповает на большие успехи на полях сражений до сих пор ещё не переданных F-16, относящихся к классу легких истребителей, российские коллеги на тяжелых двухдвигательных самолётах продолжают показывать чудеса боевой результативности, поражая украинские боевые самолёты на рекордных расстояниях, близких к 300 километрам.

Речь идёт о крайне удачном ракетном пуске с борта многофункционального образца Су-35С, сумевшего 28 июля в вечернее время осуществить успешный перехват на расстоянии 213 километров.

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Именно на такой дистанции летел украинский МиГ-29А/AS, пытаясь сманеврировать и уклониться от отечественного обновлённого боеприпаса, предназначенного для уничтожения воздушных целей – но не вышло.





Пуск высокомаховой обновлённой Р-37 с борта Су-35С.





Согласно сводкам от МО РФ, знание о том, что украинский самолёт был именно сбит, подтверждает информация «с той стороны», когда стало известно, что пропала отметка МиГ-29 у военных диспетчеров украинской армии. Так же о факте успешного перехвата рассказал сам пилот российского борта и подтвердил объективный контроль за районом перелета украинского самолёта.

Как пишет ТГ-канал «Воевода вещает», авиационный боеприпас Р-37М – это самая дальнобойная в мире ракета класса «воздух-воздух», способная попасть в высокоманевренную цель на расстоянии до 250 км.

На вооружении данная ракета состоит у истребителей Су-30СМ/СМ2, Су-35С и МиГ-31БМ.