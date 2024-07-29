Такими темпами, какими сейчас уничтожаются зарубежные РСЗО в украинской армии, для запуска ракет и снарядов придется использовать катапульты.

Идея разместить дальнобойную залповую систему, спрятанную в аккурат на расстоянии, способном быть преодоленном любой ракетой из состава оперативно-тактического комплекса «Искандер», сыграла довольно плохую шутку с украинским командованием.

Именно так закончилось пребывание в исправном состоянии американского РСЗО, укрытого в одной из лесопосадок рядом с Новотроицким.

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Как пишет ТГ-канал «Изнанка», украинский экипаж установки M270A1 MLRS, являющейся так называемым «старшим братом» M142 HIMARS, вместе с машиной сопровождения, решил укрыться в небольшой посадке. Но на беду украинских солдат и офицеров от самой передовой организованную колонну военной техники, «вёл» один из разведывательных БПЛА российской армии, который, своевременно обнаружив, что ряд машин ВСУ стал на стоянку, передал географические координаты «куда следует». Спустя минуты по месту дислокации гусеничной машины и авто был нанесен ракетный удар из 9К720.





Гусеничная пусковая установка, снаряженная для стрельбы 227-мм реактивными снарядами.







И как сообщили в Министерстве обороны России, под удар баллистической ракеты 9М723 попали две единицы техники – собственно пусковая установка MLRS и автомобиль сопровождения.





"Фиксация" M270. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"







А мы вспомним, что M270 представляет собой гусеничную платформу с 12-ю направляющими, способными запускать 227-мм управляемые снаряды с реактивными двигателями. Так же ПУ приспособлена для запуска двух ракет ATACMS оперативно-тактического уровня.





Момент удара по спрятанной среди деревьев установке





Согласно официальным данным, с июня 2022 года ВСУ получили как минимум 23 таких боевых машины, часть из которых составили французские и германские ревизии – LRU и MARS2 соответственно.