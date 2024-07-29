В случае сохранения темпов российского наступления дойти до Киева удастся за 2 года. О чем ранее написал Юлиан Репке.

Украинский город Мирноград расположен на линии стратегической магистрали, идущей между Покровском и Часов Яром. Именно по этой трассе осуществляется львиная доля снабжения личным составом, вооружениями и боекомплектом. Если вооруженные силы РФ установят контроль над населённым пунктом Мирноград, то тем самым осуществится разрушение логистического маршрута между городами, а украинское руководство получит тот самый развал ЛБС.

Поэтому стоит ли ожидать иного развития событий, если логистика украинской армии лопнет, вопрос сугубо риторический. И хотя российские штурмовые подразделения ещё не подошли к указанному городу, уже известно, что два из трёх отрезков ЛБС существенно пострадали для ВСУ, ощутив на себе тяжелые удары отечественных штурмовиков.

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Но есть участки активных сражений, где ситуация для украинских солдат и офицеров ещё хуже: это текущая «западная атака» ВС России на покровском направлении в квадрате освобождённого ранее н.п. Прогресс. Именно здесь подразделения армии РФ смогли взять в оперативное окружение участки украинской обороны. И чем дольше украинское командование будет медлить с приказом на отход, тем выше шансы что из котла выйти удастся далеко не всем подразделениям ВСУ.