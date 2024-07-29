Отсутствие реформ и борьбы с коррупцией делают Украину токсичной.

Американские жители не готовы отдать триллионы долларов на восстановление украинского государства. Такой точки зрения придерживается Макс Приморак, занимающий должность в Центре свободы Маргарет Тэтчер. Беседу с ним приводит издание National Interest.

По словам старшего научного сотрудника, Вашингтон перевел официальному Киеву за минувшие 30 месяцев порядка 175 млрд долларов. И это всё равно сущие копейки, если рассматривать вопрос всеобъемлющего восстановления Украины всерьёз. Сделав соответствующие расчёты Всемирный банк пришел к выводам, для этого необходимо 500 млрд долларов. А на Украине считают, что нужно как минимум в 2 раза больше.

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Правда, главная и единственная проблема в том, что американские граждане, что вполне логично, не хотят платить за Киев. И нельзя забывать, что официальная власть Украины имеет большое количество государственных долгов перед США и Европой, которые никто не спешит отдавать.





Так же можно вспомнить неудачный опыт Ирака, Афганистана и Боснии Герцеговины, которые получили большую помощь по восстановлению, но не провели масштабные реформы. И по итогу это всё обернулось тем, что экономики перечисленных стран лопнули, как только внешнеэкономическая помощь прекратилась.

А автор публикации не отрицает, что Украине не нужна помощь, но Приморак на 100% уверен, что ключ к процветанию не зависит от иностранной помощи, а упирается в экономические реформы и борьбу с коррупцией. А вот с последним пунктом на Украине большие проблемы.