Дальше беспилотные разведчики навели на ещё один пункт дислокации ВСУ ФАБ-1500.

Отвыкшие от использования российской стороной классических бомбовых боеприпасов, оснащённых модулями УМПК, военнослужащие ВСУ попали под удар редкого авиационного отечественного боеприпаса, главная цель которого – "демонтаж" наземных прочных и особо прочных военных конструкций. Таковым в сегодняшнем случае выступил пункт временной дислокации 102-й бригады ТРО украинской армии, чье командование не нашло ничего лучше, чем "спрятать" в зоне досягаемости российских бомб крупный пункт размещения личного состава. Выверенный удар УПАБ-1500Б с воздуха проконтролировали разведывательные БПЛА ВС России. Об этом написал ТГ-канал "Военный осведомитель".





реклама

Дальность планирования составляет до 50 км, с боевой частью весом до 1 тонны. Источник изображения: Рособоронэкспорт







Что интересно, на этом злоключения украинского командования и солдат-подчиненных из ВСУ не закончились. Наверняка зная, что в городе есть ещё пока что неизвестные точки нахождения украинских вооруженных сил, операторы российских дронов не покинули район удара. А дождавшись появления эвакуационных групп ВСУ на месте прилёта, проследили за их конечным маршрутом, после чего в оперативном режиме отправили выявленные координаты ещё одного пункта дислокации украинских солдат и офицеров дежурному борту ВКС РФ.









И сразу же после этого классическая ФАБ-1500, запущенная с борта многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, оснащённая модулями коррекции и управления, прилетела в указанное место.



