Поэтому F-16 будут использованы для охраны "львовских подстанций" и украинских топ-чиновников в тылу.

На фоне откровенно издевательских заявлений лидеров западных стран о том, что украинская армия получит около двадцати истребителей F-16 лишь к концу этого года, в свежей публикации The Washington Post для Киева сделали негативный прогноз касаемо экстренного появления в составе украинских Воздушных сил американских боевых самолётов. По мнению иностранных журналистов, даже если Украина получит в ближайшие дни истребители США, то их появление на передовой никоим образом в моменте не поможет украинским наземным силам добиться успеха.

И это вывод не безвестных зарубежных экспертов, рассказывающих на условиях полной анонимности о бесполезности лёгких истребителей для Украины, а мнение официальных представителей Киева и западных государств, пересмотревших громкую позицию, что «ультимативные» боевые возможности F-16 помогут победить российскую армию. Но теперь, как заявляется, партии американских самолётов и вовсе далеки от немедленных результатов на полях сражений.

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В публикации конкретизируется, что самолётов по итогу будет передано слишком мало, а вот в армии РФ средств ПВО достаточно. Поэтому стоит ожидать, что F-16 будут задействованы не как средства огневой поддержки в зоне боевых действий, а как мобильное воздушное ПВО.

Да и малое количество передаваемых бортов ставит под угрозу их отправку к передовым позициям из-за повышенной угрозы потери самолётов.

Вместе с тем отечественные наземные операторы установок ЗРК мотивированы крайне высокой премией за успешный перехват американских боевых машин: за один сбитый F-16 предлагается выплата в 15 млн. рублей.