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ВС РФ начали перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ и наводить на точку управления артиллерию
Теперь вместо безопасной норы с генератором и теплом украинские специалисты по дронам получили чувство "бесконечной тревоги".

   Отечественные подразделения стали захватывать видеосигнал украинских беспилотных аппаратов, чтобы узнать, где спрятался очередной оператор ВСУ и узнать логистические зоны передвижения украинской армии. Новостью о том, что боевая профессия украинского специалиста по управлению дронами теперь из относительно безопасной и непыльной в мгновение ока превратилась в работу со слишком высоким риском для здоровья, в беседе с журналистами ТАСС поделился бывший российский офицер с полевым позывным «Калина».

   Как рассказал отставной военный, получают доступ к цифровому сигналу с визуальной информацией служащие специальных подразделений радиоэлектронной разведки, аббревиатура которых звучит как РЭР.

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   Именно эти технические специалисты, благодаря оснащению сложными электронными комплексами, расположенными в зоне боевых действий, получили возможность добраться до управляющих схем украинских дронов, куда подключены внешние датчики наблюдения. После чего остаётся только делом техники обнаружить оператора ВСУ. Как только такой украинский военнослужащий выявлен, по его месту укрытия в оперативном режиме тут же наносится огневой удар. Для последнего обычно используется крупноствольная артиллерия.

   При этом «Калина» подтвердил, что с каждым новым днём выявление украинских операторов беспилотных аппаратов происходит быстрее и становится более массовым явлением.

#радиоэлектронная борьба #радиоэлектроннаяборьба #борьба с операторами дронов #рэр
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