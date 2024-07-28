Дошло до того, что вместо украинских пехотинцев в штурм должны пойти дроны "Лють 2.0".

Анонсированное рядом официальных украинских лиц потенциальное летне-осеннее наступление может быть отменено. Всё упирается в плохую ситуацию, возникшую у украинского командования, неспособного по объективным причинам подготовить новые бригады. Последние превратились в бесполезные воинские формирования, укомплектовать которые не получается из-за тех самых высоких потерь в зоне боевых действий. Соответствующей информацией располагает иностранный эксперт Джон Миршаймер.

По словам американского политолога, в украинском Генштабе признались, что под его руководством началась новая масштабная волна мобилизации, под которую формируются десять абсолютно новых бригад. Но по итогу вышло так, озвученный проект по наполнении ударного потенциала ВСУ так и остался проектом, так как создание новых подразделений не началось.

реклама









Во мнении, высказанном на подкасте Daniel Davis / Deep Dive на платформе YouTube, мужчина рассказал, что самым сильным препятствием в формировании воинских групп бригадного уровня «виноваты» высокие потери действующих армейских подразделений, не способных даже удержать хорошо укрепленные позиции на передовой.

И для купирования крайне тяжелой ситуации с личным составом таких формирований украинскому Генштабу ничего не остается, как только насыщать боевые подразделения в зоне боевых действий новобранцами, воинская подготовка которых мало чем отличается от математического нуля.