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Madarator
Рядом с Новоселовкой "Ланцет" поразил Американский так Abrams
Тяжелой боевой части ударного боеприпаса совершенно нет дела даже до дополнительной защиты 70-тонной американской бронемахины.

   Что обычно бывает, если украинская бронетехника слишком близко приближается к российским передовым позициям, не сильно заботясь о маскировке и не полагаясь на действие полевого ПВО, наглядно показал отечественный «Ланцет», совершенно без лишних сложностей выигравший противоборство с американским танком Abrams, переданным Пентагоном для помощи украинской армии. Но результат, скажем прямо, никоим образом не улучшил украинский военный потенциал, так и не превратив ВСУ в мощную ударную машину.


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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Так в мировой сети были опубликованы кадры, как ударный российский дрон с барражирующим эффектом удачно смог атаковать Abrams модели M1A1SA, обнаружив ценную бронетехнику на северном фасе украинской обороны рядом с Новоселовкой Первой.

   На видео, представленном ТГ-каналом «Lost Armour», заметно, как стоящий одиноко на проселочной дороге рядом с лесопосадкой американский танк, получил чувствительный удар, оставшись после попадания неработоспособным.


Факт идентификации остановившегося танка Abrams


   Согласно сведениям портала, за всё время действия СВО российские дроны семейства «Ланцет» сразили 2137 объектов. Причем успешными оказывались удары не только по стационарным или остановившимся военным целям ВСУ, но и по движущимся. Таковых было поражено 114 единиц.  


Всполохи взрыва в районе стоянки американского ОБТ


   При этом для «Ланцета» совершенно не помеха защищенность объекта противокумулятивными решетками и блоками динамической защиты, так как мощная ударная часть с 5-кг взрывчаткой и струей расплавленного металла российского дрона с легкостью обходят дополнительные способы защиты.

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Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
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