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Madarator
Forbes: Два батальона ВСУ отказались "держаться до конца" и без приказа покинули позиции в Прогрессе
Событие получилось настолько резонансным, что нарушение заметили даже лояльной к Украине западной прессе.

   События на передовой в зоне прямых боестолкновений между российскими вооруженными силами и армейской группировкой Украины разворачиваются настолько не в пользу ВСУ, что даже скупой на негативные комментарии украинский Генштаб вынужден открыто признавать очевидное, говоря скупым языком о «сложностях на ЛБС». Но скрыть удручающую правду не удается: волна справедливой критики в сторону высшего командования, из-за действий которого поставлена под угрозу стабильность обороны ВСУ, докатилась даже до западной прессы, отличающейся явными симпатиями к официальному Киеву. Но не во время боёв за такой важный в стратегическом отношении населённый пункт Прогресс, потеря которого ещё очень долго и до крайности болезненно аукнется украинскому командованию и лично Владимиру Зеленскому. Речь идёт о сражении практически в полном окружении двух батальонов ВСУ, оставленных украинским командованием «для сдерживания» рядом с Прогрессом. Правда вместо «битвы до конца» украинские силы нарушили приказ, попросту снявшись с укрепленных позиций и отбыв в тыл. О несоблюдении воинской дисциплины информирует иностранного читателя Forbes.


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   Вчера стало известно, что два армейских соединения батальонного уровня, структурно входящих в 31-ю мехбригаду ВСУ, попали в оперативное окружение, когда очутились под воздействием передовых российских сил, стремительным маневром оформивших для украинских отрядов окружение. Прекрасно понимая, что на следующий день их ждёт, украинские солдаты и офицеры оставили хорошо оборудованные блиндажи и окопы, начав самостоятельное движение на запад без приказа командира.


Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"


   По словам подчиненных, их вышестоящий старший офицер отказался отдавать приказ на отступление, поэтому о соблюдении воинской дисциплины и подчинения речи быть не могло: его попросту поставили перед физическим фактом отхода.

   По итогу бегства с позиций часть личного состава удалось сохранить, а вот стабильность украинской обороны – нет.

#прогресс #иносми #иносми об украинской армии #иносми о всу
Источник: forbes.com
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