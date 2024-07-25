Украинскому командованию придется объяснять в очередной раз, для чего конкретно нужны ЗРК Patriot, если их защита не распространяется на охрану особо важных военных объектов ВСУ.

Кажется в очередной раз украинским генералам придется объяснять, «зачем старается» президент Владимир Зеленский, натурально выпрашивая дорогостоящие и столь дефицитные западные противоракетные системы, такие как ЗРК Patriot, NASAMS или IRIS-T, если их квалифицированные расчёты, в том числе и с привлечением иностранного персонала, не могут защитить особо важные военные объекты даже в украинском тылу, получая регулярные и невероятно эффективные по боевой составляющей прилёты «устаревших» по мнению украинского командования российских ракет в баллистическом исполнении, осуществляемых посредством 9К720. Именно работой российских операторов ОТРК «Искандер-М», задействовавших две ракеты с разной боевой начинкой, преодолевших без проблем защитный купол украинского ПВО в Харькове, под высокоточный удар попали цеха Харьковского бронетанкового завода. Кадры объективного контроля с двумя ракетными ударами выложил ТГ-канал «Изнанка».





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Скорость до 2100 м\с и крайне запутанная траектория, затрудняют работу зенитных расчётов оппонента, решивших сбить "Искандеры".





Так на северо-западной оконечности города-миллионника и рядом с ж\д станцией Харьков-Сортировочный, по военным целям ВСУ были запущены две различные ракеты «Искандера».





Кадры объективного контроля до успешной атаки





Первый боеприпас 9М723-1, снаряженный осколочно-фугасной боевой частью, пробив толстое железобетонное перекрытие цеховой крыши, на серьёзном уровне повредил станки и оборудование, необходимые для проведения сварочных и диагностических работ, способные починить и восстановить не одну сотню украинских и зарубежных танков.





Танки ВСУ стоят на открытой стоянке, бесполезно "надеясь" на защиту украинских сил ПВО. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"







Вторая ракета 9М723-1К5, снаряженная кассетной БЧ, накрыла стоянку с украинскими и западными танками, где по результату налёта были повреждены 15 ОБТ и до четырех гусеничных машин эвакуации.

Не исключено, что во время атаки на территории завода находились и особо ценные технические специалисты, в том числе и иностранные. К этому располагает наличие ценного ремонтного оборудования в помещениях предприятия.