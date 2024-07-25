Во время сверхточного прилёта шло совещание офицеров 63-й бригады ВСУ.

Не очень умное решение командного состава 63-й механизированной бригады украинской армии, разместившей в одном очень скученном месте сразу три объекта, привела к достаточно результативным последствиям на счету российских ракетчиков, отправивших на боевую миссию один из оперативно-тактических комплексов 9К720. Именно квазибаллистическая ракета «Искандера-М», преодолевающая за одну секунду два километра, смогла пробиться через полевую украинскую ПВО и поразила военные объекты ВСУ в населённом пункте Красный Лиман.





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Скорость в 2100 м\с и крайне трудная траектория полёта для перехвата даже западными ЗРК, делают российский "Искандер" настоящим «военным гением».





Как пишет ТГ-канал «Изнанка», одновременно опубликовавший кадры объективного контроля, записанные разведывательными БПЛА российской армии, эффективные действия ракетных расчётов ВС РФ привели к одномоментному уничтожению командного пункта 63-й ОМБр и её оперативного офицерского состава, разрушению пунктов управления ударными и дронами-разведчиками ВСУ бригадного уровня.





Кадры объективного контроля





Помимо центров управления беспилотниками, загорелись от прилёта «Искандера» командно-штабные автомобили, переоборудованные украинскими специалистами в передвижные пункты координации коптерами и самолётного типа БЛА.

Согласно предварительным подсчётам, в месте прилёта ракеты находились 10 БПЛА разведчиков, необходимых для осуществления глубинных миссий наблюдения и доразведки, 300 fpv-коптеров, 3 военных автомобиля и антенное передающее устройство.