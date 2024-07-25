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Madarator
В РФ разработали аналог украинской "Крапивы" – приложения для ситуативной осведомленности в бою
Отставание ВС РФ от армии США и даже от ВСУ по таким аппаратно-программным комплексам на текущий момент – очень огромное.

   Российская армия, испытывая довольно сильное отставание от американских коллег и даже ВСУ по части наличия хоть какого-то программно-аппаратного комплекса, позволяющего в режиме «посмотрел-узнал» получить информацию о военной цели, осуществить трансфер координат или других данных «исполнителям», способным осуществить удар, либо мониторить оперативную обстановку, наконец-то имеет все шансы получить именно такой электронный блок с сопутствующим программным наполнением.

   Речь идёт о специальном софте для отечественных военных, устанавливаемое в планшеты, использующее интерактивные карты и иные опции, существенно повышающие потенциал подразделений на передовой. Наименование такая программная начинка получила как «Комплекс повышения осведомленности» или сокращенно КПО-А. Приложение создано НПО «Двина».

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Источник изображения "Военный Осведомитель"


   В стартовой итерации КПО-А предназначено для ОС Android, а в самом ближайшем будущем программа будет кроссплатформенной, так как параллельно разрабатывается версия для российской операционной системы «Аврора».

   Пользователь КПО-А получит возможность видеть на так называемой карте боевого пространства расположение собственных сил или координат оппонента, но и самому нанести координаты «своих\чужих» подразделений и точек обороны.



   А в случае особой необходимости солдат может обратиться за огневой поддержкой к артиллерийским расчётам или звеньям оперативно-тактической авиации, либо в случае ранения запросить эвакуацию.

   В настоящий момент известно только об альфа-версии и регистрации её на государственном уровне. Запись можно посмотреть в реестре Минцифры. Воочию поглядеть на планшет с предустановленным приложением можно на выставке «Армия-2024».

#комплекс повышения осведомленности #кпо-а #нпо двина
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