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Уралвагонзавод поставил в ВС РФ новую партию Т-90М "Прорыв-3"
Танки уже на местах дооснастят "окопными РЭБ" и противодронно-противокумулятивными экранами.

   Уралвагонзавод отправил в российскую армию очередную партию обновленных Т-90 с высоким уровнем бронезащиты – Т-90М «Прорыв-3». Уже известно, что по месту прибытия, расположенном на одном из операционных направлений в зоне СВО на Украине, местные ремонтные батальоны и подразделения оснастят тяжелобронированные образцы дополнительными комплектами бортовых РЭБ – будут установлены либо комплексы «Гроза» либо «Сания». В качестве увеличения ещё большей стойкости против злонамеренного действия ударных fpv-коптеров украинской армии и повышения защищенности против боеприпасов с кумулятивным эффектом БЧ, все танки получат решетчатые экраны, прикрывающие верхнюю полусферу башни.


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   Об одном из преимуществ обновленного танка рассказал постоянный автор и военный эксперт ТГ-канала «Русское оружие» – Евгений Даманцев. По словам оружейного специалиста, оснащение «Проекта 188М» (Т-90М) панорамным прицелом в составе системы управления оружием «Калина» позволяет получить более удобную линию визирования, превосходящую таковую у прицелов наводчиков «Сосна-У». Поэтому командир танка может наблюдать в тёмное время суток высококонтрастные по температуре цели на расстоянии до 5 км, без появления на наблюдаемом горизонте оппонентом верхней сферы танка. То есть танк становится менее заметным для глаз внешнего наблюдателя со стороны. Хотя прямо сейчас преимущественно тепловизионную разведку в ночное время суток осуществляют fpv-дроны ВСУ. И оснащение дополнительной защиты от ударного воздействия таких дронов является самой лучшей идеей.  

#т-90м #т-90м &quot;прорыв-3&quot;
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