Из знаменательного сражения российский бомбардировщик вышел победителем – но без "царапин" не обошлось.

Под редакцией Евгения Даманцева в ТГ-блоге «Русское оружие» вышла публикация, рассказавшая о совсем свежем противостоянии в воздушной среде между экипажем отечественного истребителя Су-34НВО и американской зенитной ракеты MIM-104D, выпущенной из системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot. Именно в трудном бою российские боевые пилоты методом длительного перемещения и противоракетных маневров, испытывая жесточайшие пиковые перегрузки до 8,5 ед., смогли выйти победителями. Правдивость данной информации подтверждается данными объективного контроля, заключенного в аудиозаписи двунаправленных переговоров, происходивших между офицерами многофункционального истребителя-бомбардировщика и наземным оператором радиолокационной установки. Ведь именно безукоризненная помощь последнего помогла боевому экипажу своевременно узнать о пуске из «Патриота» модели PAC-2 GEM-T высокоскоростной зенитной ракеты.





реклама



Су-34НВО – специально модернизированный для использования планирующих авиабомб.





Так во время работы многодиапазонного радара 96Л6, в чьи компетенции входит сканирование широкого высотного профиля, командир экипажа и штурман модернизированного Су-34 узнали, что их самолёт был атакован противобаллистической ракетой, оснащённой точным взрывателем, получившим опцию более качественного определения расстояния до воздушной цели. Согласно этим данным, были получена информация о скорости и высоте полёта американской ракеты ВСУ. Всё это происходило в небе Мариуполя.

В качестве действенных советов от оператора РЛК, были получены обязательные рекомендации снизить высоту полёта до 300 метров над уровнем земной поверхности и уйти от «зоны подсвета цели» радарной установки AN/MPQ-53.





Пуск ракеты MIM-104D из Patriot PAC-2 GEM-T, оснащённой обновленным датчиком расстояния.







По итогу продолжительное маневрирование российского экипажа привело к тому, что MIM-104D потеряла первоначальный кинестетический импульс, снизив скоростной режим до 1400 км\ч, что позволило ускользнуть, действовавшего с точно такой же предельной скоростью отечественный борт. В результате боевая часть американской ракеты взорвалась на расстоянии пары сотен метров.

В конце своей боевой миссии самолёт долетел до аэродрома базирования, а его повреждения, вызванные разрывом БЧ «Патриота» оказались незначительными – по результату детонации были выбиты антенны связи и координации данными.