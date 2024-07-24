Но есть одно "небольшое но" от автора идеи по реинкарнации.

Nissan Silvia может вернуться в магазины автомобилей и это самая настоящая правда. Своими мыслями, где возвращение легендарной модели японского автопроизводителя не является уже такой несбыточной мечтой, как было до недавнего времени, поделился топ-менеджер Nissan – Иван Эспиноза. Со слов вице-президента японской фирмы по глобальной продуктовой стратегии, возвращение Сильвии – это лишь навязчивая личная идея, но автор мечты собирается приложить все силы, чтобы воплотить свои грезы и грезы тысяч фанатов в новое физическое воплощение. Об этом было заявлено в разговоре с известным Top Gear.

Эспиноза утверждает, что новая реинкарнация «Сильвии» будет всё тем же самым шустрым авто с достаточно позитивной ценой. При этом, Silvia будет располагаться на границе между моделями Z и GT-R. Последний уже перестал продаваться, стоивший в момент своего релиза приблизительно 120 тыс. долларов, а вот линейка моделей с префиксом «Z» всё ещё актуальна, где самая дешевая машина торгуется от 43 тыс. американских долларов. Вместе с тем мощный спорткар Nissan GT-R имел 564 л.с. и шестицилиндровый мотор, а «Зет» – мотор мощностью 400 л.с и объемом в 3 литра. Такая конфигурация позволяет однозначно утверждать, что место для «Сильвии» есть между этими моделями.

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Концепт нового Ниссан Сильвия.





Единственным препятствием по Эспинозе, которое может заблокировать второе явление Nissan Silvia – это отсутствие глобального релиза. Если препятствие устранить и релиз будет именно глобальным, то инвестиции явно окупятся. И тут замаячила ещё одна сложность – каким двигателем оснащать новую машину, если Ниссан давно «забыл» про двигатели внутреннего сгорания. Перестав инвестировать в такие проекты на уровне стратегии финансового поведения.

А мы вспомним, что в своё время Nissan Silvia, ставший к настоящему времени настоящей легендой, выходил с заводских конвейеров в период с 1999 по 2002 год. Все машины оснащались либо атмосферным мотором, либо турбированной силовой установкой. В обоих случаях внутренний объем двигателей был 2 литра. В первом случае из-под капота «вырывались»165 лошадиных сил, а во-втором – 250 л.с.