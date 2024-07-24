Именно из-за Украины Трамп чуть не получил импичмент и получил достаточный репутационный урон во время своей второй попытки стать президентом США.

Предварительный прогноз показывает, что для Киева следующий год будет невероятно насыщенным тяжелыми событиями календарным годом, в особенности если должность руководителя Белого дома окажется в руках у Дональда Трампа, второй раз решившего вернуться в должность президента США, о чем вышла свежая публикация в популярной Time.

В журналистском материале указывается, что украинские правительственные сотрудники и общественные активисты справедливо опасаются, что Трамп без особых сантиментов обрежет финансовое обеспечение Киева. И сделано это будет лишь для того, чтобы Украина «не задерживалась» на пути к мирным переговорам с РФ.

реклама









В то же самое время в Киеве не намерены сидеть сложа руки, рассчитывая добиться шансов на успех при помощи европейских партнёров и делегатов американского ВПК, убедившихся лично, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией – это мощная река прибылей для американских военных корпораций.

Ранее в западных масс-медиа появилась информация, что представители Трампа очень явно послали сигнал Зеленскому, что «старые трюки» не пройдут, а вот переговоров с РФ избежать не удастся. Не меньшим скепсисом пропитаны народные избранники в украинском парламенте – Верховной раде. Нардепы считают, что как только Трамп займет место хозяина Овального кабинета, так тут же Зеленский покинет своё президентское кресло.

Ранее Трамп громогласно объявлял, что за 24 часа остановит вооруженный конфликт между Украиной и Россией, но конкретику по своему плану так и не представил.