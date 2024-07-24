А надо был больше нефтепровод "Дружба" блокировать.

Государства, входящие в ЕС, не пришли к единому мнению по поводу снятия запрета на передачу финансовых средств из так называемого Европейского фонда мира, чтобы добиться компенсации за поставки целого списка вооружений и военной техники Киеву. Всё получилось именно так, из-за принципиального и категоричного отказа снять вето именно официального Будапешта. О том, что снова «виновата» Венгрия, идущая вечно в арьергарде общеевропейской политики общенационального объединения ЕС, поделился комментарием руководитель европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель. Свое мнение он высказал пулу журналистов, собравшегося после встречи глав МИД европейских стран, являющихся членами Европейского Союза.





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Главы МИД Венгрии и Украины соответственно – Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба. Источник изображения: Известия.





Правда по Боррелю, блокировка от Венгрии не поможет первой помешать поставкам оружия украинским вооруженным силам. Как объяснил высокопоставленный дипломатический функционер, эти финансовые средства должны были отправиться государствам ЕС, решивших поделиться своим вооружением с Украиной. Теперь эти государства не получат компенсации за такие действия. Вместо этого им придется «задуматься», а надо ли в будущем оказывать военную помощь Киеву.

А меж тем мы вспомним, что подобные «инициативы запретов» регулярны для правительства Виктора Орбана.