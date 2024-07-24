Для командования ВСУ появился новый очаг головной боли, а для гарнизонов Угледара и Константиновки самый прямой намёк, что надо '"тикать".

Передовые группы российских штурмовиков в активных боях сумели добраться до ключевой трассы, связывающих два архиважных узла украинской обороны – Угледар и Константиновку. Теперь генералам Генштаба ВСУ придется порядком поломать голову, как добиться точно такого же активного снабжения полуосаждённого украинского гарнизона в небольшом Угледаре, расположенного прямо посреди донбасских полей.

До этого поступали сведения с передовой, что часть шоссе между Угледаром и Константиновкой находилась лишь в пяти километрах от первых российских позиций и была под огневым контролем, а не физически перерезана. Теперь дорожное полотно находится в распоряжении российских вооруженных сил, заблокировавших важнейшую для украинской армии дорожную артерию.

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Как объяснили в ТГ-канале «Синяя борода», блокировка трассы позволит прервать качественное и объемное снабжение ВСУ в Угледаре, но гораздо хуже будет украинскому гарнизону в Константиновке. Ведь именно Константиновка является узловым городом для Генштаба ВСУ, являясь самым настоящим логистическим хабом критического значения.









Гипотетический успех российской стороны позволит отодвинуть зону боевых действий от ранее освобождённой Марьинки на 15 км.

Стало известно, что после установления физического контроля над трассой Угледар-Константиновка – снабжение первого будет только возможно посредством северной дороги Успеновка-Курахово, а сам город получит крайне неприятный для ВСУ новый северо-западный вектор атаки ВС России.