Такой разработки нет даже в США и Европе.

Китайские инженеры и конструкторы по атому создали крупноформатную ядерную станцию, оснащенную защитой от критического расплавления. И сделали это первыми в мире. Новая технология служит защитным барьером даже в случае полного отсутствия электричества и отказа охлаждающей рубашки.

Как объясняется в публикации иностранных специалистов, в модели используются высокотемпературные реакторные установки, покрытые шаровым слоем, так называемые HTR-PM.

реклама





Теперь Китай – это могучий и достойный конкурент в мирной ядерной энергетике. Источник изображения: integral-russia.ru





Их защита устроена таким образом, что тепловой контур продолжает работать даже при высокотемпературном режиме работы, а если аварийный случай наступил, то немедленно включается пассивный режим охлаждения.

Наглядные испытания показали, что используемые в ходе эксперимента два реактора суммарной мощностью обеих систем в районе 400 МВт, были отключены от электрического питания, то же самое было сделано и с искусственным охлаждением, работу которого китайские исследователи тоже рукотворно прервали.





Устройство реакторов-HTR-PM.





По окончанию тестов работа новой конструкции была признана полностью успешной, а сами реакторы физически подтвердили, что они могут остывать естественным способом без экстренного вмешательства человеческого персонала.

Для человечества данное открытие крайне значимо – успешно завершившийся эксперимент наглядным способом показывает возможность конструирования ядерных реакторов повышенной безопасности, для создания которых достаточно обычной промышленной базы.