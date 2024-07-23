Западные станции слежения так и не смогли обнаружить российские самолёты во время боевой миссии.

Критическая инфраструктура украинского государства, расположенная в Сумской области, подверглась ракетной атаке звеньев оперативно-тактической авиации ВКС РФ. После в мировой Сети всплыли фотографии с массивом плотного задымления на территории Сумщины в месте прилётов. Как написал ТГ-канал «Военный обозреватель», в качестве цели были выбраны военные объекты на землях Шостки.

В успешной воздушной атаке совместно принимали участие три истребителя пятого поколения Су-57 и высокоскоростной высотный перехватчик МиГ-31К, максимальная скорость полёта которого эквивалентна 3000 км\ч.

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Максимальная скорость полёта Су-57 на высоте 11 км равняется 3000 км\ч. Источник изображения: РБК





Сообщается, что первые использовали малозаметные Х-59МК2 с низковысотным профилем полёта и радиопоглощающим покрытием, нанесенным на квадратный фюзеляж ракеты, выполненным так с целью ещё больше снизить радиолокационную заметность авиационного боеприпаса. МиГ же отстрелялся ставшей уже для него классической аэробаллистической ракетой «Кинжал» с гиперзвуковым режимом полёта. Как информирует отечественное МО, все цели на земле были поражены, а экипажи успешно совершили обратный вылет на аэродромы постоянной дислокации.





Максимальная дальность пуска Х-59МК2 – 290 км с массой БЧ до 310 килограмм.







О Су-57 известно, как о самолёте, использующемся не только для ударных военных миссий, но и в качестве воздушного борта радиоэлектронной разведки – из-за оснащения передовыми высококлассными радарами пассивного и активного типов. При этом, украинская ПВО, даже оснащённая западными высокотехнологичными РЛС, так и не смогла обнаружить факт нахождения в своём воздушном пространстве российского истребителя 5-го поколения, как и пуска ракет, спрятанных с целью улучшения аэродинамических свойств планера и повышения скрытности во внутренние отсеки фюзеляжа.