Все данные шифруются и способны "путешествовать" по защищенному каналу связи на расстояние до 20 км.

Защищенная система связи для российских военных в зоне СВО – вещь актуальная и необходимая. Ведь именно оперативное руководство подразделениями и передача координат ракетным подразделениям или артиллерийским расчётам позволяют вести успешное продвижение вперед или наоборот – сдерживать превосходящие силы оппонента в лице передовых подразделений ВСУ во время контратаки. В обоих случаях совершенно не помешает полевая сеть с высокими свойствами защищенности и устойчивости, необходимая для безопасного обмена потоками информации военного назначения. Именно для этого в КБ «Талламхо» создали систему «Связь».

Новая отечественная разработка из мира коммуникационных технологий представляет собой сетевую инфраструктуру для обмена текстовыми сообщениями и графическими файлами, в качестве которых могут использоваться фотографии местности или военной техники, а так же фиксироваться факты разведки или доразведки цели.

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Как объяснили в конструкторском бюро, сетевая разработка представляет собой набор микросерверов, получающих информацию через мобильные девайсы посредством WiFi-соединения. Дальше цифровые данные шифруются и посредством уже радиопередачи идут дальше. При этом, один сервер может принять в себя 255 соединений от уникальных абонентов. Но это не ограничение – так как количество серверов может составлять тысячи коммутационных радиопередающих устройств.

Расстояние между серверными блоками может равняться 20 км, а для успешной передачи данных от пользователя, смартфон последнего должен находиться на расстоянии до полусотни метров от серверного передатчика.

В конце пресс-релиза было заявлено, что первые образцы системы «Связь» в зоне проведения спецоперации на Украине будут развернуты в последних числах июля.