Отечественным войскам наряду с обычными установками были переданы и модернизированные мобильные.

Новую партию миномётного вооружения получила российская армия на днях. Речь идёт об обновлённых мобильных миномётах серии 2С12 в ревизии «A», миномётах на буксире – 2Б11 и миномётах лёгкого класса – 2Б24.

Как рассказал представляющий интересы «Ростеха» Бекхан Оздоев, в войска переданы три различных класса миномётов, которые отличаются надёжностью и эффективностью. И по словам топ-менеджера госкорпорации, по просьбе военных и согласно условиям контракта, Ростех предпринял меры по увеличению производства вышеперечисленных артиллерийских орудий.

реклама

Миномёт "Сани"





А мы вспомним тем временем, что 2С12 и его модернизированная версия 2С12А относятся к классу орудийных комплексов, представляющие собой «сплав» повышенной проходимости грузовика «Урал» и 120-мм миномёта 2Б11, 2С12 «Сани» и обновлённого 2С12А «Сани». Данные версии миномётов перевозятся как в кузове грузовой машины, так и в буксируемом варианте. В первом случае дли их выгрузки используется электролебедка.

Миномёт 2Б11 на учебном полигоне







В качестве боеприпаса используется 120-мм мина, мощности которой порой достаточно для повреждения не только легкобронированной техники или военных джипов, но и для ощутимого повреждения танков. Помимо борьбы с живой силой и бронетехникой, расчёты «Саней» задействуются и при проведении так называемых контрбатарейных операций, выбивая миномётные и орудийные огневые точки оппонента.

Миномёт 2Б24 калибра 82-мм. Источник изображения: Рособоронэкспорт





Миномёт 2Б24 представляет собой лёгкий миномёт калибром 82-мм для вооружения пехотных групп и крайне малый вес этому отлично способствует. Причем для подготовки первого выстрела достаточно полминуты. Данный тип орудий незаменим для оппонирования личному составу и сражений за окопы и блиндажи, прекрасно залетая за преграды, такие как заборы, стены домов и противоположные скаты высот.