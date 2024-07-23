Наглядно повторяется сценарий Авдеевки, когда отойти "на запасные позиции" смогли не только лишь все.

Ведя полукруговую оборону за контроль над донецким поселением Нью-Йорк (Новгородское), украинские подразделения имеют все шансы оказаться в окружении. Первое начало такому «котлу» положено, считают редакторы портала «Военная хроника».

И что хуже всего, битва за Нью-Йорк имеет много схожего с точно таким же сражением за Очеретино, когда мощный рывок российских сил позволил чуть ли не сходу закрепиться злополучном для украинского Генштаба села, когда тонкая зона контроля российских сил дальше распустилась во все стороны, добавив значительные по площади освобождённые земли. Именно для такого сценария звенья оперативно-тактической авиации начали запуск множества бомб-планеров по украинским позициям в окрестности Нью-Йорка.

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К настоящему моменту штурмовики ВС России зашли в центральную часть населённого пункта, осуществляют фланговые маневры с восточной и западной стороны. Приблизительно по точно такой же тактической схеме были взяты сначала Бахмут (Артёмовск), а в минувшем феврале и Авдеевка.





Расширение зоны контроля на 22:00 по Москве 22 июля – отбитая территория за вчера выделена красным. Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





И как указали в публикации «Военной хроники», с Авдеевкой тоже прослеживается аналогия – именно на фенольном заводе Нью-Йорка пытаются сдержать прорыв российских сил, но в отличие от авдеевского АКХЗ, его площадь зримо меньше и провернуть точно такой же трюк вряд ли удастся.