Именно превосходство ВСУ в количестве беспилотных ударных БПЛА делает продвижение российской стороны настолько непростым.

В России появился ещё один портативный блокиратор управляющих сигналов «Карман», предназначенный для нарушения координации действий между дронами-камикадзе и операторами ДПЛА. Как рассказали отечественные журналисты из ТАСС, новое мобильное устройство практически сразу после своей физической материализации было отправлено российским военным в зону боевых действий на Украину, где зарекомендовало себя, как работоспособный девайс. Об успехах блокиратора поделились представители КБ «Лаборатория 13».

В ходе расширенных комментариев представителей организации было пояснено, что блок электронных микросхем «Кармана» имеет дополнительный функционал, выражающийся, помимо базового ручного режима, наличием опций автономной и автоматической работы, принимая сопутствующие сигналы от обнаружителя дронов «Око-П».

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Само устройство в самом прямом смысле помещается в карман военнослужащего, так как по размерам эквивалентно обычной рации.









На сейчас существуют планы на самое ближайшее будущее, когда мобильный аппарат ещё немного доработают, а после запустят в серию на одном из промышленных предприятий.

Сотрудники «Лаборатории 13» так же пояснили, что глушитель ДПЛА направлен для вооружения пехотных частей, артиллеристов и эвакуационных подразделений. Главными плюсами изобретения можно назвать дешевизну и довольно скромные массо-габаритные величины. Одна единица «Кармана» продаётся менее чем за 30 тыс. рублей.

А в ходе полевых испытаний было выяснено, что украинский «Мавик» за 150 метров до подлёта к группе российских военных потерял свою управляемость. Но некоторые недочёты всё-таки были выявлены: это алюминиевая внешняя оболочка изделия, которая слишком заметна на солнце демаскировкой бликующего металла.