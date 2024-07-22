Тяжелые огнеметные системы прекрасно зарекомендовали себя на полях СВО, буквально выжигая весь кислород в зоне прилёта.

В России появился первый тренажер виртуальной реальности, предназначенный для подготовки экипажей «Солнцепека». Набор обучающих блоков будет представлен на Международной военно-технической встрече «Армия-2024». Покажут тренажер на своих выставочных стендах представители коммерческой группы ПСБ. Об этом рассказал пул отечественных журналистов из ТАСС, пообщавшихся с коллегами из пресс-службы организации.

В компании объявили, что их специалисты при финансовой поддержке «Эры», являющейся структурным подразделением ПСБ, создали помимо тренировочного комплекса к БМ-1 ТОС-1А, ещё множество иных подготовительных модулей виртуальной реальности.

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И по заявлению официальных представителей отечественной компании, созданный комплекс в самом прямом смысле не имеет аналогов среди подобной российской продукции.









В ходе расширенного объяснения было указано, что разработку воплотили в реальность инженеры организации «Виртуальные тренажеры «Эра». Главное назначение компании – изготовление так называемых VR-обучающих блоков, необходимых военным.

А мы вспомним, что на полях сражений СВО тяжелые огнеметные системы, в том числе и «Солнцепек», даже несмотря на небольшую дальность запуска мини-вакуумных боеприпасов, доставляют много неудобств украинскому Генштабу и наземным силам ВСУ: так как укрыться от действия выжигающего кислород аэрозоля вне герметичного укрытия – практически невозможно, поэтому даже нахождение под землей с сообщающемся по воздуху помещении или незакрытой наглухо бронетехнике, приводят к тяжелейшим контузиям и термобарическим травмам.